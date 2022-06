6 ideas DIY para decorar jardines con materiales reciclados

Utiliza como maceteros esas tazas viejas que ya no usas o se han deteriorado. Además de brindarle un nuevo espacio para crecer a tus plantas, lograrás un look vintage genial en tu jardín. Las botellas de cristal y tarros también son una buena opción para crear una hermosa colección de pequeñas flores en tu jardín.

Dale rienda suelta a tu imaginación y atrévete a experimentar con otros materiales y muchos colores. Puedes usar cintas pequeñas, corchos, maderas y pintura para darle un vuelco al look de tus maceteros sin desbaratar tu presupuesto.