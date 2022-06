6 closets modernos para renovar tu cuarto

Los closets minimalistas son cómodos, prácticos y funcionales. Cuando todo lo demás parece no servir, este estilo es tu as bajo la manga. Su look es menos extravagante que los anteriores, pero puedes complementarlos usando colores vivos en las paredes.

Su sencillez te ofrece la sensación de una habitación despejada y espaciosa. Aprovecha el re-diseño para crear los espacios cómodos y ordenados que tanto necesitas.

Como es de esperarse en el minimalismo, jugar con la geometría, las formas y los espacios será esencial. Aprovecha la altura del piso hasta el techo para instalar módulos largos que optimicen el espacio disponible y logren acabados limpios.