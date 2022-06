¿Quieres pensar fuera de la caja ? En otras palabras, ¿quieres resolver el diseño de tu hogar de manera diferente y no convencional? Inspírate en ese esta curiosa casa que se destaca por tener decisiones muy originales en su diseño, saliendo completamente de lo tradicional para crear su propio estilo. Se trata de una vivienda construida en el 2014 en Barcelona por los arquitectos de egueyseta; 75 metros cuadrados muy bien distribuidos que reinterpreta la espacialidad clásica brindando una estrategia en su distribución que permita conservar los espacios privados y las áreas comunes aprovechando eficientemente cada metro, lo que llamaría economía de los espacios , pero no solo ahorran espacio si no que también consiguieron gran cantidad de opciones para el ahorro de recursos con nuevas ideas para mobiliario y recubrimientos.

Veamos un poco más a fondo como funciona este hogar.