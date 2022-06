7 consejos para tener tus closets ordenados

En todo closet encontraremos pequeños artículos y prendas de vestir que, por su tamaño, suelen andar desperdigados por todo el lugar, haciéndonos la vida difícil al momento de querer conseguirlos.

También tenemos otros objetos y productos cuya apariencia no es particularmente atractiva o tal vez se trate de cosas que no queremos que estén tan a la vista, como es el caso de calcetines y ropa interior. También frascos de medicinas, productos de higiene y de belleza y un largo etcétera. Para todos esos pequeños elementos te tengo la solución perfecta: Las cajas redondas con tapa. Además de ser muy lindas, son el mejor recurso a la hora de guardar ese millar de cositas que queremos tener organizadas y a mano, pero no a la vista. Busca los tamaños que sean más adecuados para su contenido y esmérate en guardar ahí todos tus pequeños tesoros. Lencería, maquillaje, bisutería, elementos para el cabello como rollos, pinzas y banditas, el set de manicura, etc.

Combina colores y estampados con tu estilo decorativo. Te sugiero que les coloques unas prácticas etiquetas en la parte exterior, de manera que puedas saber cuál es su contenido, sin necesidad de estar destapando cada una de ellas.