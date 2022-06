6 Ideas de decoración perfectas para cuartos pequeños

Contar en estos tiempos con amplios salones, habitaciones enormes y muchos metros cuadrados para llenar de muebles y sentirnos a nuestras anchas, es un lujo que pocas personas pueden darse.

En los espacios urbanos, cada vez más concurridos, las grandes casonas han dado paso a complejos de pequeños apartamentos y a casitas en miniatura que miden una fracción de aquellas. La modernidad nos va dotando, por otra parte, de artefactos y mobiliario pensados para los nuevos usos de los ambientes, que pasan a ser multifuncionales. La tendencia actual es que todos -o casi todos- los ambientes sean multipropósito.

Los hábitos de la gente han ido cambiando, sí, al ritmo de la reducción en el tamaño de nuestras casas y apartamentos. Y la forma de decorar estos espacios también ha tenido que ser cambiada, para adaptarse a su pequeño tamaño y la multiplicidad de usos que acogen dentro de sí. Por eso, decorar habitaciones pequeñas suele ser un dolor de cabeza para mucha gente.

Tratar de acomodar los muebles y objetos necesarios en un área de reducido metraje, supone un reto que no pocos temen enfrentar. Y es que queremos que todo -además de ser práctico- luzca lindo. Pero no hay por qué tener miedo a fracasar en el intento. Si bien la tendencia natural nos impulsa a terminar con salones abarrotados física y visualmente, colocando muchas piezas de mobiliario que se roban todo el espacio y eligiendo colores y patrones equivocados, lo cierto es que no tiene porqué ser así.

Es muy sencillo conseguir una decoración práctica y armoniosa, solo siguiendo unos simples consejos y reglas de decoración. Y hoy les traemos 6 ideas y consejos de decoración, muy fáciles de seguir, para que sus pequeños espacios en el hogar luzcan amplios, acogedores, luminosos, sean prácticos y, sin duda ¡bellísimos!