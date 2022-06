Alumbremos con estilo en los apagones

Con tantos apagones que se viven en Venezuela, es necesario recurrir a una opción viable para iluminar

el interior de la casa. Lo más lógico es tener una planta de emergencia para poder alumbrar tu hogar durante los recurrentes cortes de energía aunque el desagradable ruido de un generador pueda restarle un poco de estilo o personalidad a la iluminación.

Pero si no puedes comprar una planta electrica, no te preocupes, no es necesario desistir de la creatividad, porque siempre puedes sustituir los bombillos integrados al suelo y escaleras de casa por hermosos velones puestos dentro de envases de vidrio para crear un ambiente romantico y agradable durante los apagones nocturnos que puedes aprovechar como oportunidad para pasar un rato diferente y agradable con la pareja.