​8 Truquitos que llenarán tu casa de buena fortuna

Aperturar y dejar fluir es el concepto que debes aplicar en toda la casa si quieres que reine un ambiente más favorecedor en ella. La luz será nuestra principal herramienta para activar las áreas ya que tiene un gran poder sanador y revitalizador de espacios. Abre las ventanas y puertas, evita cerrar las habitaciones y mantenerlas en la oscuridad. No olvides que los espacios son capaces de acumular y estancar energías negativas si no mueves los objetos que hay en ellos o no están iluminados.