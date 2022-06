10 Ideas para hacer un almacén de licores en la escalera

Para los amantes del vino que tienen hogares pequeños es complicado tener un lugar adecuado para la cava de vinos pero el día de hoy te traemos una solución perfecta que no ocupará mucho en casa y que se encontrará justamente en un espacio desperdiciado o que muchos no saben como usar, ¿tienen idea a qué me refiero?, pues nada más y nada menos que al vacío debajo de la escalera. 10 ejemplos que nos sorprederán y otros sacarán sonrisas, así que empecemos a tomar nota de estos maravillosos ejemplos.