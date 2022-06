Cocinas super originales para que las mandes a fabricar

A veces, por cuestiones de espacio no podemos tener una amplia cocina, más no significa que dejaremos de intentar conseguir el mejor potencial de esta. Puedes solicitar el diseño de una isla de cocina que te facilite el trabajo al momento de preparar tus alimentos, también sirve como barra de desayunos y además no te limitará la vista con el resto de las estancias que poseas en tu residencia ya que su altura no obstaculiza tu visión.