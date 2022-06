5 Hábitos en casa para ser féliz

Regalar es una muestra de afecto y consideración. Y regalar las cosas que ya no usamos también debe ser una muestra de afecto y consideración. Esa deferencia comienza cuando regalamos nuestras cosas usadas en la que previamente hemos lavado y envuelto con la intención del aprecio y la consideración. Selecciona el beneficiario y manifiéstale tus intenciones. Por ejemplo: “Este jersey me ha dado mucha satisfacción ahora deseo que te la de a ti”. Esa expresión no es igual a: “Te regalo el jersey porque ya no me es útil y me cansé de ello”.