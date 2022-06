Diseñando en crudo: Fabulosas ideas con materiales expuestos

A todos nos ha sucedido: Entramos en una habitación, con luz tenue y una linda pared decorativa de ladrillos expuestos y no podemos evitar tocarla.. ¿Por qué? Porque estas piezas, además de ser decorativas y funcionales, aportan mucha textura a las paredes y siempre es agradable y curioso encontrarnos con decoraciones originales como este muro. Los ladrillos son un complemento ideal para los espacios cálidos, no tienes necesidad de ocultarlos con pintura ni frisos, su acabado original es perfecto para todos los gustos y ambientes. Si tienes la suerte de tener una pared así en casa, opta por dejar que ésta sea la protagonista del espacio, por más atractivos que sean, no es bueno sobrecargar un diseño con tantos ladrillos.

Estas ideas dejan claro que una de las características mas resaltantes de la arquitectura contemporánea es resaltar la belleza natural de los materiales que utilizamos para construir y decorar. Ten siempre en cuenta que materiales utilizarás en tus espacios y diseña en torno a eso, a veces, menos es más.