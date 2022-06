¡10 Cocinas económicas pero fabulosas!

Si te has paseado por las cocinas que tenemos aquí en homify, te habrás dado cuenta de una tendencia que es especial para cocinas pequeñas: ¡Estanterías expuestas! Así como lo lees, las estanterías sin ningún tipo de puertas son geniales para no abarrotar espacios pequeños, además de que puedes hacerlas tu mismo con madera reciclada, yeso, paletas, etc.. Utilízalas como almacenaje o para colocar elementos decorativos como ves en la imagen inferior.