Las 12 peores costumbres de las casas desordenadas

Los cocineros profesionales no abordan su trabajo, si la cocina no está impecable y los restaurant no cierran las puertas si antes no dejan la cocina limpia para la faena del próximo día. Entonces, no es descabellado solicitar para la casa las mismas reglas. Pero la próxima faena no es la del día siguiente, puede ser la de los minutos siguientes. De manera que hay que cocinar, picar, lavar, guardar y así sucesivamente.