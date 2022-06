12 Errores comunes al remoderlar tu cocina

Has trabajado duro en la compra de los materiales necesarios para crear tus nuevos gabinetes de cocina, pero en el proceso has pasado por alto un espacio muy importante el cual es el piso de tu cocina. No importa el dinero que inviertas en electrodomésticos y elementos decorativos, si dejas de lado el piso de tu cocina, simplemente todo tu esfuerzo se verá perdido.