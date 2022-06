El cambio radical de 5 baños horrorosos

Al momento de evaluar una sala sanitaria debemos pensar no solo en el estado de piezas y baldosas, sino también en si el estilo se adecua o no a nuestras ideas o a lo que queremos reflejar. Esta sala de baño fue revestida con baldosas muy anticuadas que probablemente ya han sido discontinuadas en el mercado, por lo que hacer una reparación que no se note será muy difícil. Las piezas de color rosado son igualmente anticuadas y poco eficientes.