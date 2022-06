10 Toldos para disfrutar tu jardín

No hay nada como pasar una hermosa tarde de sol bajo un techo en el medio de un jardín. Nuestra condición de clima tropical nos obliga a siempre estar protegiéndonos del sol directo, pues este suele ser muy intenso la mayoría del tiempo. Sin embargo esto no quiere decir que no podamos pasar una tarde disfrutando en la piscina o haciendo una parrilla, podemos protegernos de sol con estilo y siempre mantener esa sombra que necesitamos en el lugar en la que la necesitamos, acompañando cada una de nuestras actividades. Los toldos son aliados en el trópico, nos pueden proporcionar buenas sombras y proteger de las inesperadas lluvias.

Existen diversas maneras de recrear este tipo de espacios, diversos materiales, etc. Te mostramos 10 opciones para hacer un toldo en tu patio.