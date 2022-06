Cómo limpiar la casa en 5 minutos

En decoración y mantención del hogar siempre es necesario mantenerlo todo ordenado para que se vea y se respire un ambiente libre de desorden y suciedad. Para ello, coloca pocos elementos decorativos en las estanterías, bibliotecas o repisas. Al igual que en las mesas de centro, pon atención a una de las reglas: ¡Menos es más! No integres piezas que no guarden relación con el ambiente solo por no deshacerte de ellas, tíralas o regálalas.