Los 9 trucos para los apartamentos pequeños

Para los que no tenemos una vivienda grande y espectacular como las de las revistas, es un poco frustrante ver ideas de decoración que en realidad no podemos aplicar. Por factor dinero y espacio se nos hace un poco difícil. Pero el buen gusto y la creatividad no tienen límites, y existen ciertos trucos que son especiales para apartamentos de poco tamaño.

Sácale provecho a estos nueve mandamientos que te ayudarán disfrutar todo el espacio de tu hogar sin preocuparte por sobrecargarlo.