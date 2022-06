9 Cocinas modernas y fabulosas que tienes que ver antes de cambiar la tuya

Mira el efecto brillante y encantador de estas cerámicas doradas, son tan delicadas y llamativas que no quieres dejar de verlas… Estos destellos hacen que todo el espacio cobre vida, lo que debes considerar al hacerlo en casa es no abusar del dorado (o tono protagonista) para no saturar la cocina. También, te recomendamos usar muebles con base clara para que se respire un aire fresco y armónico. Olvídate de los muebles negros y grises.