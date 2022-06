Antes y después de unas fachadas horribles

La pintura no dura en buen estado cuando el producto que se ha usado no es de buena calidad, una pintura en el exterior se puede levantar en capas, se descascara fácilmente, por el paso del tiempo y la acción del clima, o cuando se colocó no lo hicieron de forma profesional, en este caso alguna de estas tres consideraciones o las tres, ha dado como resultado este desastre de fachada. La cerca también necesita un repaso porwue en ciertos lugares está despintada y el pobre cantero con maticas precsa de un jardinero.