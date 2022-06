9 Ideas para que coloques un hermoso toldo en tu jardín

En la actualidad puedes tener un techo auxiliar en tu patio, jardín o terraza, de forma provisional o permanente con algo tan sencillo como un toldo. Esta instalación se hace por lo general con una estructura metálica y un material resistente como la lona. En la variedad de toldos que hay, no solo en color o material que lo recubre, sino en formas y manera de ensamblarlos te puede ayudar a resolver ese techo que deseas, pero no lo has hecho realidad, pensando en la dificultad de una construcción tradicional.

Te estamos mostrando unos toldos que cualquiera de ellos te puede resolver tener en tu casa ese techo que añoras, para cubrir un espacio exterior con seguridad, dirabilidad y belleza. Revisa estos modelos con nosotros y danos tu opinión.