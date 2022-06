8 Cosas que necesita la entrada de tu casa para ser fabulosa

Las plantas ornamentales siempre serán las mejores compañías a la hora de definir un acceso a la casa, no escatimes con ellas. Trata que esas plantas sean de una altura que no opaque la entrada, búscalas que tengan un mantenimiento bajo y no sean de temporada, por mucho que te entusiasme sus flores, si no tienes un jardinero fijo, ya que tendrás que estarlas renovando. Define por color y coloca las mismas próximas, para así formar con sus hojas paños de color que le den más vida al acceso de la casa. La piedra picada blanca, resalta el verde de las plantas y se ve tu jardín más limpio y ordenado.