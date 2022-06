¿Salas para ver tele? ¡No te pierdas éstas 19 propuestas!

Llevando a la expresión mínima la salita con televisor , ésta propuesta no muestra que no se necesita de mucho para lograr un rincón cómodo, práctico y funcional. Contando solo con los elementos básicos del televisor, consola de juegos, espacios de almacenamiento y por supuesto, un sofá cómodo, éste rinconcito no necesita ni un adorno más para ser perfecto.