12 Ideas para hacer un jardín pequeño en el frente de tu casa

Si deseas una jardinera y no sabes dónde ubicarla, te recomendamos pensar en el garaje como la mejor opción. No hay nada que ladrillos y concreto no puedan hacer, fíjate que los materiales de construcción combinen a la perfección con el resto de la decoración. Elige preferiblemente plantas de exterior para que soporten el calor, el humo y el sol.