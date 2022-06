6 Ideas geniales de interiorismo con tela

Si la cantidad de tela que tienes disponible no es mucha, seguramente si podrás hacer con ella un mantel o mejor aún un camino de mesa. A veces guardamos telas de fiesta sobrantes de aquel modelo que estrenamos el día de la boda de la amiguita. Pues bien, cuanto más bella sea la tela mejor; se trata de un mantel único. Corta la pieza dos veces y cose derecho con derecho, luego voltea, pero deja una abertura para poder hacerlo. Al final puedes colocar algunas cuentas, o piedras; en caso de que no tengas pasamanería a la mano. También puedes poner a valer una pulsera que no usas y le colocas las piedritas en los extremos.