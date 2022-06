8 maneras de tener un hogar ecológico

No existe mejor luz que la natural, es excelente para la salud y complementa todos los espacios a la perfección ya que no tiene ningún filtro de color añadido. Teniendo la suerte de vivir en un país que pasa casi todo el año soleado, tomar ventaja de esta iluminación al momento de diseñar es imperativo, pero cuidado, recordemos también que vivimos en un clima muy caluroso. Lo ideal para aprovechar la luz natural es crear aberturas en las fachadas menos insoladas, de esta manera la incidencia solar no es directa. De ser necesario, utiliza pantallas o romanillas para tamizar la luz y siempre complementa con abundante vegetación para mantener los espacios frescos.