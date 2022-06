¿Cómo diseñar una terraza con una zona de parrilla? 8 grandes consejos

Es un sensacional plus de estilo que la terraza tenga dos zonas claramente definidas; una donde los invitados puedan sentarse a conversar cómodamente y otra en la que se cocinen las suculentas proteínas. Esta última, preferiblemente no debe estar muy alejada de una zona con suficiente ventilación, para que el humo producido por la cocción de la carne no inunde el lugar, sino que fluya con el aire.

Si tienes una amplia superficie, lograr estos dos ambientes no será cosa difícil, pero si es reducida busca la manera más fácil de hacerlo apostando a los tonos claros en pisos, paredes y mobiliarios ¡los tonos claros son aliados de la amplitud visual!