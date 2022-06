Crea tu propio jardín holístico

¿Cuántas veces no hemos recordado algún momento de nuestra vida tan solo al percibir un olor particular, produciéndonos a su vez un tipo de emoción de nostalgia o felicidad? Todo esto ocurre porque el sentido del olfato está relacionado con las emociones y la memoria. En tu jardín puedes incorporar este tipo de sensaciones con diversos elementos. Ya de por sí todas las plantas y flores que tengas en él otorgan un olor particular al lugar, eso lo sabemos, pero en un jardín holístico los inciensos y las velas son elementos infaltables para complementar tu hogar. Ubícalos en algunos rincones o incluso puedes incorporar velas flotantes a tu estanque y el efecto que dará sobre todo al anochecer será ¡alucinante!