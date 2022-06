5 Islas de cocina pequeñitas para que las mandes a hacer ya mismo

El diseño de la cocina de Artha Interiors de la India, emerge como una mezcla de artesanía propia del lugar y de ideas fusionadas de estilos. En el centro una mesa de comedor por su utilidad, por la altura una barra y solo por la ubicación una isla. Pero observa que no ayuda a cocinar, excepto que se use para complementar la preparación de los alimentos como lo es picar, sazonar, etc. Como corresponde a una mesa, la iluminación está sobre ella. En su lugar, se ha podido colocar una mesa de comedor tradicional y estaría bien, sin embargo la propuesta permite informalidad, almacenaje y funcionalidad. Y por último, las sillas altas son cómplices de una estadía relajada.