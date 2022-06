Cómo diseñar un pequeño gran vestidor

Es importante no usar muebles de más, sino más bien tratar de elegir muebles que sean multifuncionales o que puedan ocultarse cuando no estén en uso. Si no solamente tu clóset sino que tu casa es pequeña, entonces puedes usar el vestidor para algo más que ropa… ¿la bicicleta quizás? Otra idea es combinar el vestidor con otras zonas clave de la casa, como por ejemplo el lavadero. Si lo piensas, es la opción más lógica, ¿Por qué no guardar la ropa en el mismo lugar donde las lavas? Cierras la lavadora y ya puedes colgar la ropa limpia. Aquí puedes ver otros tips para ahorrar espacio.