6 cosas que las cocinas modernas tienen en común

¿Y cómo iba a faltar la tecnología en una cocina moderna? los avances digitales en los electrodomésticos nos simplifican la vida. Toda cocina actual tiene pues, como su nombre lo dice, lo más actual para calentar los alimentos, lo más actual para cocinarlos, lo más actual para guardarlos… en fin, ¡va de la mano con la era digital!

Otra forma de darle espacio a la tecnología, ya no relacionada directamente con la cocina, sino en general, es dedicando un sitio para la TV. Y pensarás pero desde siempre tengo una TV en mi cocina ¡eso no es moderno! … no se trata de cualquier televisor, se trata de uno con diseño actual, uno que evoque los últimos inventos del siglo XXI.