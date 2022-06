Decoración antes y después: ¡De terror a espectacular!

No hay nada más triste que observar cómo el paso del tiempo ha descuidado y desmantelado un área de poco uso. Uno de los errores más constantes por muchos propietarios es que se concentran en acumular cosas que ya no sirven o a pesar de que están dañadas no quieren soltarlas. El consejo es sacarle partido a tus áreas, decirle no a la acumulación es lo mejor.