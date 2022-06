9 Cosas que debes saber antes de mudarte de casa o apartamento

¡Llego el momento! Ya muy pronto estás por recibir esa casa que tanto has deseado, esto es un momento único y especial, pero… resulta ser que al poco de haberla adquirido descubres en poco tiempo que la casa posee imperfecciones en su construcción, volviéndose un gasto adicional en la propiedad y un dolor de cabeza constante para ti y lo peor de todo es que ya no puedes reclamar nada porque ya la casa está a tu nombre y la constructora o la inmobiliaria es que la garantía no cubre daños posteriores a la compra. Entonces… ¿Qué hacer?

Hoy en día es cada vez más común que cualquier propiedad, sea una casa o un apartamento que este en venta, ya sea que esté completamente terminada o en obra gris, pueda ser que tomemos nuestras decisiones para adquirirla por lo que leemos en el contrato de compra-venta y no porque verificamos la calidad y el estado real de la propiedad por nosotros mismos.

Comprar tu propia casa es un momento tan importante y significativo en la vida, que hay que tratar de siempre tomar la mejor decisión y hacerlo con la suficiente seguridad, porque no solo significa una alta inversión, sino que después de que pagamos, prácticamente nuestros ahorros quedan en cero y lo que realmente queremos es disfrutar de nuestro nuevo hogar y no pasar los fines de semana arreglando imperfecciones. Es por ello que en esta oportunidad te hemos traído unos cuantos buenísimos consejos que te servirán para inspeccionar mucho mejor esas ofertas del mercado antes de tomar esta valiosa decisión. ¿Empezamos?