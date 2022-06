El apartamento ideal para solteros

El dormitorio es totalmente sobrio, no se relaciona en nada con los colores brillantes que encontramos en el área social, el color principal es el gris y las diferentes gamas y tonalidades que quieras encontrar la tenemos aquí. Me encantó esa banda horizontal de color gris oscuro que sube desde piso y se detiene a mitad de pared no es sólo un capricho de diseño es la cabecera de la cama ¿Qué les parece?, en donde puedes apoyar cuadros, afiches libros y lo que necesites en el momento.