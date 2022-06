Increíble remodelación de una panadería

Esta imagen me parece preciosa, un ambiente, fresco, jovial y relajante. Los materiales ayudan a este look and feel del espacio, encontrando de frente nuestro gran monolito que se convierte en el exhibidor de nuestro producto predilecto, con pequeñas cajas de madera que se intercalan con letreros verdes de fondo, estos elementos son los que le dan personalidad al espacio junto a las lamparas transparentes que le restan peso visual a esta área, manteniendo la atención en la pared de fondo que recurre a un papel tapiz geométrico, convirtiéndose en un elemento inesperado.