Tengo algo que confesar: Estoy terriblemente enamorada de un lugar que me ha robado el corazón una y otra vez, y espero que a ti también te pase lo mismo. Si no es así, no hay problema, entre gustos y colores no han escrito los autores . Esta maravilla ha sido construida (hace tan solo un año) al lado del antiguo monasterio que fue demolido y era habitado por las monjas dominicanas, con 5.000 m2 y cuatro plantas de altura, se dividen las actividades diurnas de las nocturnas en dos volúmenes. El arquitecto Hernanández Arquitectos maneja un lenguaje de formas puras y simples, líneas rectas donde el color blanco es el rey dentro del espacio, combinando mobiliario contemporáneo y piezas del S.XV propiedad de la congregación. Acompáñenme a este encantador paseo.