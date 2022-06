7 Islas de cocina que seguro te encantarán

El elemento conocido como isla dentro de una cocina corresponde al mesón ubicado de manera independiente dentro de la distribución, generalmente en el centro del espacio. Las islas pasaron de ser un simple mesón auxiliar a albergar cada vez más y más funciones, adaptando sus dimensiones y decoración según sea la necesidad de cada diseño particular. Además de ser funcionar como divisor de espacios, éstos amplios mesones son el centro de atención al momento de decorar la cocina, ubicándose a la vista de todo el que pasa . Pero ojo, no todas las cocinas son aptas para albergar una mesón tipo isla de magníficas dimensiones, sin embargo, ésto no significa que una cocina pequeña o acogedora pueda contar con su propio mesón central, siempre y cuando se diseñe de manera correct.

A continuación reunimos 7 diseños de islas que te dejarán sin aliento y renovarán tus ideas para que las adaptes y apliques en el diseño de tu cocina.