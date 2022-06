7 tips para crear el perfecto Walk in closet

Los ’Walk-in closet’ o armarios grandes, son el sueño de toda mujer y seamos honestos de los hombres también. Es que quién no querría tener toda una habitación disponible, para tener organizada la ropa, accesorios, zapatos, carteras y demás. Sabemos que no es común contar con todo un espacio para hacer el closet que deseas, pero si tiene un área libre, no dudes en colocarlo, no te arrepentirás de haberlo hecho.

También puedes tener un pequeño armario compacto de este estilo, con tan solo transformar el espacio que ya tienes para que puedas ordenar todas tus prendas y demás pertenencias. La clave es colocar tantas gavetas como sea posible y percheros para tender las camisas, chaquetas y pantalones en áreas bien definidas. Aunque creas que un Walk-in closet puede ser demasiado para ti, créeme nunca es suficiente cuando de acomodar la ropa se trata, aunque al principio tengas algunas gavetas vacías, encontrarás con que ocuparlas con facilidad. Así que aprovechas estos 7 tips para tener el tuyo en casa.