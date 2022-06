Piedra natural: ¿Cómo incorporarla a tus fachadas?

Elegir que superficies de la fachada se revestirán depende del criterio de cada diseñador. Si no estás seguro de cuales muros elegir por temor a que se vea recargado o por temas de presupuesto, puedes optar por solo revestir la pared que más destaque en el diseño, o sólo las columnas visibles que tenga la fachada. Si tu volúmen se fragmenta, aprovecha estos quiebres para marcan aún mas la diferencia revestiendo uno de los dos volúmenes como hicieron los arquitectos de Renato Teles Arquitetura. No existe límite o parámetros a la hora de elegir las paredes, solo utiliza sentido común y recuerda no sobrecargar las fachadas.