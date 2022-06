7 Proyectos para tu patio que le tienes que enseñar a tu albañil

Cuando el espacio en el patio no es muy grande, debes ingeniártela para hacer un hermoso jardín. El detalle es buscar plantas ornamentales de diferentes tamaño y colores, organizarlas por grupos del mismo tipo de plantas, como ves en esta foto, las más altas y voluminosas en la parte de atrás, así disminuyendo en tamaño hasta en del borde de la jardinera, las de menor tamaño. Busca plantas que se den bien en la zona donde vives y si el presupuesto no es grande, no te enamores de algunas muy hermosas pero de difícil mantenimiento.No olvides las piedritas tapando la tierra de la jardinera, le da constraste y evita que la tierra se salpique cuando riegiues.