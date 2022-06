Construir una casa pequeña paso a paso

En menos de lo que te imaginas podrás estar sentado en el techo de tu casa contemplando desde lo alto a tus vecinos. Todo esto no habría sido posible sin un plan muy estricto, un plan no solo financiero sino también un proyecto y plan de ejecución de obra. Es importante atarse a los tiempos de ejecución para que no se dilate demasiado la obra pues esto podría significar un mayor costo.

Ahora lo que falta es decorar su interior, aquí podrás encontrar muchas ideas para hacerlo.