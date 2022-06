¡Mudarse juntos, la mezcla de dos estilos!

Una vez que hayas identificado el estilo de su preferencia, será mucho más fácil proseguir con la selección de los objetos y mobiliario a incorporar en el nuevo apartamento. Es importante pensar al respecto detenida y racionalmente, porque a veces es muy difícil desprenderse de los artículos de decoración o recuerdos que han estado contigo durante varios años y que probablemente tu pareja no quiera tener en casa (como un montón de peluches o cientos de barajitas y posters de futbol). No tienes que deshacerte de todos tus antiguos artículos, lo más recomendable es que hagas una selección y almacenes en cajas (debidamente identificadas) aquellos que son realmente importantes o útiles para ti. Con suerte, podrán guardarlas en la nueva casa si cuentan con suficiente espacio (sótano o maletero). Percátate de que el mobiliario escogido combine bien con el del otro. Al inicio no todo tiene que contrastar perfectamente, de hecho seguramente habrán objetos que luego necesitarán comprar. Lo importante es que la parte fundamental del trabajo estará lista.