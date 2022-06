¿Freelancer? 6 maneras de trabajar desde casa

¿Oficina en el comedor? pues si vives solo o en pareja, y la opción de un escritorio aún no es válida por motivos de espacio o monetarios, la pregunta más bien sería ¿por qué no? En este caso, valerte de una laptop es fundamental, y que prevalezca el orden ante todo también. No comer cuando estés trabajando forma parte de ese orden, pues es muy fácil que se derramen alimentos que puedan dañar horas de trabajo o instrumentos de éste. Por lo general, las luces del área del comedor alumbran lo suficiente, así que por ese aspecto no tendrás que preocuparte, pero en cuanto a la silla, sí, porque por lo general las sillas de las mesas para comer no son las más ideales para permanecer mucho tiempo sentado trabajando. Puedes hacerlas más cómodas poniendo con algunos cojines, pero la recomendación general es que limites el tiempo estando en ellas.