6 Ideas de almacenamiento para tu dormitorio

Los muebles auxiliares con gavetas son un complemento que no puede faltar en tu habitación, en este caso, ¡Mientras más, mejor! Dependiendo del espacio que dispongas, puedes jugar con una combinación de un mueble tipo peinadora y combinarlo con la mesita de noche al lado de tu cama. Las gavetas son perfectas para almacenar todo tipo de objetos: ropa, accesorios, carteras, sábanas, cachivaches, etc.. (Alguien dijo acumuladores?) .Para aprovechar al máximo tus compartimientos, juega con las divisiones internas y las dimensiones de los mismos, de nada sirve tener muchas gavetas con el mismo ancho o alto ya que no todo lo que guardamos ocupa el mismo espacio. Juega con colores y texturas llamativas, puedes comprarlos o hacerlos tu mismo.