Rústico y moderno: ¿Cómo fusionar los dos estilos?

Sí, lograr este tipo de combinaciones es posible. ¿Por qué? Pues porque el diseño y la arquitectura se adaptan a tus necesidade y maneras de diseñar. El estilo rústico no es el estereotipo de fincas o casas tipo country, esta combinación particular de elementos rústicos o naturales puede implementarse de una manera más moderna. La Pocket House, obra del estudio de Cristina Menezes Arquitetura nos muestra como fusionar armoniosamente estos dos estilos. Las líneas rectas y simples representan al estilo moderno, mientras que la selección de los materiales para el interior de la casa aportan la calidez y naturalidad del estilo rústico. Para crear tu propia mezcla, no te pierdas los consejos que te daremos a continuación.