Pisos de cocina: Texturas y colores que te encantarán

Aunque no lo creas no es necesario romper tu piso y realizar grandes modificaciones para modernizar tu cocina, pues los pisos flotantes son colocados sin clavos ni pegamento ¿Increíble no? Otras de sus ventajas es que son resistentes, atractivos y perdurables si tomas ciertas precauciones, recuerda que los especialistas recomiendan no mojarlos.