7 Vinilos florales para darle personalidad a tu cocina

Los vinilos decorativos no solo pueden modificar el aspecto de tus paredes, también pueden ubicarlos en barras, mesas o muebles de madera que quieras modernizar. No temas mezclarlos con texturas diferentes como el mármol, el vidrio o el metal, solo toma en cuenta que en estos casos debes preferir un color neutro como blanco o gris para que el ambiente no luzca tan cargado. ¡Arriésgate y haz que tu cocina luzca formidable con un diseño floral pero vanguardista!

Sabemos que este otro artículo te va a gustar:ideas para decorar con imitación de piedra.