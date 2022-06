Para vestirte con satisfacción; un buen vestidor.

La organización básica de todo armario divide la ropa por accesibilidad. La parte superior del armario a partir de 200-210 cm, debe dedicarse a barras para colgar la ropa como fluxes, pantalones, etc. Para vestidos largos una zona dedicada para ese fin que garantice que los vestidos no se arrastren. La parte inferior para gavetero y a nivel de piso para los zapatos. No desaproveches espacio de fondo. En cuanto a los cajones, lo mejor es que coloques los más pequeños arriba y los más grandes; lo más cerca del piso. No olvides una zona que parta del piso y a la altura de las maletas y otra para las carteras, de manera que puedas verla y no se deterioren al estar mal apiladas y apretadas.