Antes y después: Cambio radical de un apartamento de 60 m2

Siempre me gusta despedirme con algún detalle constructivo o espacial, en este caso es el primero, es maravilloso aunque muchos me digan ¿Qué ocurre con ella?. Esta hendidura que deja pasar la luz se encuentra encima de la hornillas de la cocina, imagínense entrar a ese espacio sólo con esa luz?. Aunque si fuese cálida sería mucho mejor. Esta remodelación está llena de detalles como éste, ¿se pillaron el rodapie de la casa?, no existe, sólo hay un borde de madera muy finito entre piso y pared regresen y confírmenlo.

Este es un buen ejemplo para hacer un cambio radical en su hogar, reutilización de materiales dando ese toque industrial pero chick, espacios delimitados por colores o texturas. Esos detalles que no vemos pero generan impacto y es el ¿por qué?, que no sabemos explicar cuando algo nos gusta.