Remodelar una fachada Fea

A veces no contamos con el presupuesto o los materiales necesarios para hacer una gran remodelación, por eso es importante conocer y analizar a fondo los elementos que componen tu fachada para saber cuales pueden ser modificados y cuales no. Aunque sea una remodelación superficial, ten cuidado de no tocar tuberías, ductos o sistemas estructurales. Luego de conocer que secciones puedes modificar, concéntrate en que partes quieres resaltar, no necesariamente tienes que intervenir todos al mismo tiempo, elige un aspecto protagonista y hazlo el centro de atención con luces y nuevos revestimientos.